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Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії

Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії

Київ • УНН

 • 85187 перегляди

Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.

Таїланд приєднається до Саміту миру в Україні, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, повідомляє Thai PBS World, пише УНН.

Деталі

За даними інформованого джерела видання, Таїланд запрошений взяти участь у майбутньому Саміті миру. "На конференції країну представлятиме заступник міністра закордонних справ Расс Джалічандра. Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на швидке та мирне вирішення ситуації в Україні", - пише видання.

Таїланд, як зазначається, "приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення нинішнього конфлікту між росією та Україною". 

Вказано, що коли прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісин нещодавно відвідав Париж, він сказав президенту Франції Еммануелю Маркону, що Таїланд візьме участь у мирній конференції, де Франція відіграла важливу роль.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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