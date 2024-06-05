Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії
Київ • УНН
Таїланд приєднається до Саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.
Таїланд приєднається до Саміту миру в Україні, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, повідомляє Thai PBS World, пише УНН.
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За даними інформованого джерела видання, Таїланд запрошений взяти участь у майбутньому Саміті миру. "На конференції країну представлятиме заступник міністра закордонних справ Расс Джалічандра. Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на швидке та мирне вирішення ситуації в Україні", - пише видання.
Таїланд, як зазначається, "приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення нинішнього конфлікту між росією та Україною".
Вказано, що коли прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісин нещодавно відвідав Париж, він сказав президенту Франції Еммануелю Маркону, що Таїланд візьме участь у мирній конференції, де Франція відіграла важливу роль.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв