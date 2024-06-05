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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии

Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 08:39  •  2002 просмотра

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Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии 15-16 июня.

Таиланд присоединится к Саммиту мира в Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, сообщает Thai PBS World, пишет УНН.

Детали

По данным информированного источника издания, Таиланд приглашен принять участие в предстоящем Саммите мира. "На конференции страну будет представлять заместитель министра иностранных дел Расс Джаличандра. Таиланд выразил поддержку всем инициативам, направленным на быстрое и мирное решение ситуации в Украине", - пишет издание.

Таиланд, как отмечается, "присоединится к более чем 100 странам в обсуждении путей прекращения нынешнего конфликта между россией и Украиной". 

Указано, что когда премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин недавно посетил Париж, он сказал президенту Франции Эммануэлю Маркону, что Таиланд примет участие в мирной конференции, где Франция сыграла важную роль.

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции2 мая 2024, 10:24 • 22467 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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