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Ситуація в енергетиці: сьогодні знову рекордний імпорт і довші обмеження для промисловості

Ситуація в енергетиці: сьогодні знову рекордний імпорт і довші обмеження для промисловості

Київ • УНН

 • 42153 перегляди

Україна відчуває значний дефіцит електроенергії через збільшення споживання під час похолодання, що призвело до подовження графіків обмеження електроенергії для промислових споживачів та рекордно високого імпорту аварійної електроенергії з ЄС.

Споживання електроенергії в Україні відчутно зростає через похолодання. Дефіцит є майже всю добу. Запланований імпорт знову рекордний. Збільшено термін обмеження для промисловості. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

Сьогодні станом на 09:30, як вказано, споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом вчора, 13 травня. Вчора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 10 травня.

В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00

- повідомили у НЕК, закликавши економити електроенергію.

Вказано, що імпорт сьогодні є протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 21 072 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 463 МВт. 

На ранок знеструмлений 421 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області.

Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго14.05.24, 10:28 • 21531 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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