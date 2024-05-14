Ситуація в енергетиці: сьогодні знову рекордний імпорт і довші обмеження для промисловості

Споживання електроенергії в Україні відчутно зростає через похолодання. Дефіцит є майже всю добу. Запланований імпорт знову рекордний. Збільшено термін обмеження для промисловості. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

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Сьогодні станом на 09:30, як вказано, споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом вчора, 13 травня. Вчора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 10 травня.

В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00