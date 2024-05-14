Ситуація в енергетиці: сьогодні знову рекордний імпорт і довші обмеження для промисловості
Київ • УНН
Україна відчуває значний дефіцит електроенергії через збільшення споживання під час похолодання, що призвело до подовження графіків обмеження електроенергії для промислових споживачів та рекордно високого імпорту аварійної електроенергії з ЄС.
Споживання електроенергії в Україні відчутно зростає через похолодання. Дефіцит є майже всю добу. Запланований імпорт знову рекордний. Збільшено термін обмеження для промисловості. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Деталі
Сьогодні станом на 09:30, як вказано, споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом вчора, 13 травня. Вчора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 10 травня.
В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00
Вказано, що імпорт сьогодні є протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 21 072 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 463 МВт.
На ранок знеструмлений 421 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області.
Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго14.05.24, 10:28 • 21531 перегляд