Ситуация в энергетике: сегодня снова рекордный импорт и более длинные ограничения для промышленности

Потребление электроэнергии в Украине ощутимо растет из-за похолодания. Дефицит есть почти все сутки. Запланированный импорт снова рекордный. Увеличен срок ограничения для промышленности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

Сегодня по состоянию на 09:30, как указано, потребление выросло на 4,5% по сравнению с тем же временем вчера, 13 мая. Вчера вечерний максимум потребления был на 4% выше максимума предыдущего рабочего дня - пятницы, 10 мая.

В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В ночь на 13 мая, из-за роста потребления, Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден продлить применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 24:00 до 07:00. Сегодня, 14 мая, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 07:00 15 мая. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00 - сообщили в НЭК, призвав экономить электроэнергию.

Указано, что импорт сегодня есть в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 21 072 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 463 МВт.

На утро обесточен 421 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области.

Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго