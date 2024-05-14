Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергообъектов и недостатка электроэнергии применяются ограничения для промышленных потребителей, сегодня их планируют ввести раньше - в 16 часов. Украина сегодня уже берет аварийную помощь электричеством из ЕС, ожидается и вечером. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, как указано, потребление электроэнергии выросло на 8% против объема, потребленного в воскресенье. В вечерние и ночные часы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из этих стран. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Сегодня также планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности, начиная с 16:00 - сообщили

Последствия обстрелов

Вчера на Сумщине во время воздушной тревоги отключались две воздушные линии, из-за чего обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители.

В Черниговской области в результате ракетного обстрела была повреждена воздушная линия, одномоментно отключались 1554 точки учета.

Обесточивание

В городе Днепр по технологическим причинам отключалась воздушная линия, при этом обесточилась подстанция и присоединенные к ней юридические и бытовые потребители.

Чрезвычайные ситуации

Вчера на одном из энергетических предприятий Киевской области двое работников при исполнении служебных обязанностей получили ожоги лица и рук серной кислотой. Они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 21 072 МВт-ч. Экспорта не предвидится.