Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго

ukenru
17:57 • 6919 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 12396 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 51293 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 147001 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 121326 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 124846 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 120490 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118555 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 110996 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129684 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 109331 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 63146 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 69946 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 90067 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 50905 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 146964 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 324601 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 408060 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 419216 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 330974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 12271 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 69946 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 63146 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83536 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98119 перегляди
Актуальне
Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго

Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго

Київ • УНН

 • 21531 перегляди

У зв'язку зі значними пошкодженнями енергетичних об'єктів та збільшенням споживання електроенергії, з 16:00 сьогодні в Україні вводяться обмеження для промислових споживачів, в той час як з ЄС надходять аварійні поставки електроенергії.

Через значні пошкодження енергооб'єктів і нестачу електроенергії застосовуються обмеження для промислових споживачів, сьогодні їх планують ввести раніше - о 16 годині. Україна сьогодні вже бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, очікується і ввечері. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як вказано, споживання електроенергії зросло на 8% проти обсягу, спожитого в неділю. У вечірні та нічні години в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. 

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з цих країн. Залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Сьогодні також планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00

- повідомили у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Вчора на Сумщині під час повітряної тривоги відключалися дві повітряні лінії, через що знеструмилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, одномоментно відключалися 1554 точки обліку.

Знеструмлення

У місті Дніпро з технологічних причин відключалась повітряна лінія, при цьому знеструмилась підстанція та приєднані до неї юридичні та побутові споживачі.

Надзвичайні ситуації

Вчора на одному з енергетичних підприємств Київської області двоє працівників під час виконання службових обов'язків отримали опіки обличчя та рук сірчаною кислотою. Їх у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 21 072 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
dniproДніпро
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів
khersonХерсон
sumyСуми
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36