Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго

Через значні пошкодження енергооб'єктів і нестачу електроенергії застосовуються обмеження для промислових споживачів, сьогодні їх планують ввести раніше - о 16 годині. Україна сьогодні вже бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, очікується і ввечері. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як вказано, споживання електроенергії зросло на 8% проти обсягу, спожитого в неділю. У вечірні та нічні години в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з цих країн. Залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Сьогодні також планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00 - повідомили у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Вчора на Сумщині під час повітряної тривоги відключалися дві повітряні лінії, через що знеструмилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, одномоментно відключалися 1554 точки обліку.

Знеструмлення

У місті Дніпро з технологічних причин відключалась повітряна лінія, при цьому знеструмилась підстанція та приєднані до неї юридичні та побутові споживачі.

Надзвичайні ситуації

Вчора на одному з енергетичних підприємств Київської області двоє працівників під час виконання службових обов'язків отримали опіки обличчя та рук сірчаною кислотою. Їх у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 21 072 МВт-год. Експорту не передбачається.