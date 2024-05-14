Україна на тлі дефіциту продовжує брати аварійну допомогу електрикою з ЄС, сьогодні обмеження для промисловості плануються раніше - Міненерго
Київ • УНН
У зв'язку зі значними пошкодженнями енергетичних об'єктів та збільшенням споживання електроенергії, з 16:00 сьогодні в Україні вводяться обмеження для промислових споживачів, в той час як з ЄС надходять аварійні поставки електроенергії.
Через значні пошкодження енергооб'єктів і нестачу електроенергії застосовуються обмеження для промислових споживачів, сьогодні їх планують ввести раніше - о 16 годині. Україна сьогодні вже бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, очікується і ввечері. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Деталі
Минулої доби, як вказано, споживання електроенергії зросло на 8% проти обсягу, спожитого в неділю. У вечірні та нічні години в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.
Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.
Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з цих країн. Залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Сьогодні також планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00
Наслідки обстрілів
Вчора на Сумщині під час повітряної тривоги відключалися дві повітряні лінії, через що знеструмилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.
У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, одномоментно відключалися 1554 точки обліку.
Знеструмлення
У місті Дніпро з технологічних причин відключалась повітряна лінія, при цьому знеструмилась підстанція та приєднані до неї юридичні та побутові споживачі.
Надзвичайні ситуації
Вчора на одному з енергетичних підприємств Київської області двоє працівників під час виконання службових обов'язків отримали опіки обличчя та рук сірчаною кислотою. Їх у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 21 072 МВт-год. Експорту не передбачається.