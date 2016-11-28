Судове засідання у справі Г.Кернеса може не відбутися - секретар суду
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Київському районному суді Полтави сьогодні, 28 листопада, має продовжитися судовий розгляд у справі очільника Харкова Геннадія Кернеса, однак слухання можуть перенести. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомив секретар Київського районного суду Полтави.
Дата, на яку можуть перенести слухання, не визначена.
Нагадаємо, минуле засідання, яке мало відбутися 14 листопада, перенесли через реабілітацію після операції мера Харкова.
Додамо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.