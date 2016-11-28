Судове засідання у справі Г.Кернеса може не відбутися - секретар суду

Дата, на яку можуть перенести слухання, не визначена.

Нагадаємо, минуле засідання, яке мало відбутися 14 листопада, перенесли через реабілітацію після операції мера Харкова.

Додамо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.