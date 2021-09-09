Суд залишив ексглаву МЗС Кожару під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на суд.
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“За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 серпня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
У ніч на 22 лютого 2020 року в будинку Леоніда Кожари був виявлений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням з нагородної зброї власника будинку.
Пізніше колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
27 березня суд застосував до Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 14,1 млн грн.
В липні цього року Києво-Святошинський суд Київської області вирішив зменшити розмір застави ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, який є підозрюваним у вбивстві Сергія Старицького, з 14 до 7 мільйонів гривень.
Також нагадаємо, що 23 грудня його справу передали до суду.