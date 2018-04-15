США в понеділок планують повідомити про нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки в понеділок можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада. Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на CBS News.
"Ви побачите, що санкції проти Росії будуть посилюватися. Міністр Мнучін (міністр фінансів США Стівен Мнучін - ред.) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть спрямовані безпосередньо на компанії, що займаються поставками обладнання та технологій, пов'язаних з використанням Башара Асада хімічної зброї", - сказала Н.Хейлі.
Як повідомляв УНН, за даними видання "Комерсант", посол США в Росії Джон Хантсман направив в МЗС РФ лист, в якому йдеться про підготовку нових санкцій - за підтримку сирійського президента Башара Асада.
Нагадаємо, раніше про те, що США мають намір ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії, повідомив експерт Atlantic Council, екс-радник OFAC (санкцій бюро Мінфіну США) Брайан О'Тул. Таке формулювання, за його словами, міститься в матеріалах для преси, які в суботу ввечері підготувала прес-служба Білого дому.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійською програмою створення хімічної зброї. Такі дії були реакцією країн на хімічну атаку 7 квітня в сирійській Думі.
Так, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.