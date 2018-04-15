США в понеділок планують повідомити про нові санкції проти Росії

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки в понеділок можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада. Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на CBS News.