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Споживання електрики зростає, сьогодні без графіків, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях - енергетики

Споживання електрики зростає, сьогодні без графіків, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях - енергетики

Київ • УНН

 • 94253 перегляди

Рівень споживання електроенергії в Україні зріс на 2,3% порівняно з попереднім днем. Через обстріли та бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 6 областях, але графіків відключень не планується.

Рівень споживання електроенергії в Україні зростає. Графіків відключень не планується. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 6 областях. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН

Деталі

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються", - повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання, порівняно з попереднім днем, зросло. Сьогодні, 25 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівтороок, 24 вересня. 

Користування потужною технікою радять перенести на денні години – з 10:00 до 16:00, увечері зберігається необхідність в ощадливому споживанні.

Імпорт та експорт

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 20 005 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1531 МВт. Експорт не відбувається.

Знеструмлення

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомили у Міненерго.

У Донецькій області, як вказано, внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та місцева промисловість. 

За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 482 населені пункти.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.36 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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