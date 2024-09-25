Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики
Киев • УНН
Уровень потребления электроэнергии в Украине вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим днем. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 6 областях, но графиков отключений не планируется.
Уровень потребления электроэнергии в Украине растет. Графиков отключений не планируется. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 6 областях. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - сообщили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление, по сравнению с предыдущим днем, выросло. Сегодня, 25 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 2,3% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник, 24 сентября.
Пользование мощной техникой советуют перенести на дневные часы - с 10:00 до 16:00, вечером сохраняется необходимость в экономном потреблении.
Импорт и экспорт
Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 20 005 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1531 МВт. Экспорт не происходит.
Обесточивания
"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - сообщили в Минэнерго.
В Донецкой области, как указано, в результате боевых действий обесточивалась подстанция и местная промышленность.
По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 482 населенных пункта.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.36 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.