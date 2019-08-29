Сьогодні ВР планує визначитися з новим прем’єр-міністром

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Відповідно до порядку денного сьогоднішнього робочого засідання ВР скликання сьогодні на голосування буде винесена кандидатура нового прем’єр-міністра України, повідомляє УНН.

Очікується, що сьогодні діючий Кабінет міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом складе повноваження, як це передбачено конституцією України.

Після цього будуть розглянуті питання призначення нового прем’єр-міністра, а також формування складу Кабміну загалом. Окремо розглядатимуться призначення міністра оборони та міністра закордонних справ кандидатури яких подає Президент України.

Голосування про призначення уряду заплановане на 16:00.

Найймовірнішим кандидатом на посаду прем’єр-міністра називають заступника голови Офісу Президента Олексія Гончарука, який до цього очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Кандидатом на посаду міністра закордонних справ називають заступника голови ОП Вадима Пристайка, який раніше очолював представництво України при НАТО.

Претендентом на посаду міністра оборони також називають радника Президента Андрія Загороднюка, який входить до складу наглядової ради “Укроборонпрому”.

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