Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. 28 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями, падатиме невеликий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“28 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, в західних та північних областях помірний мокрий сніг, лише в південній частині без істотних опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Вітер. за прогнозами синоптиків, буде південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. В західних областях очікуються пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 4-9° морозу.