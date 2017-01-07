Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове

Із православним Різдвом Христовим пов'язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з'явиться на світ.

Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. Цього дня завершується сорокаденний Різдвяний піст. За багатим святковим столом традиційно збирається вся родина. А після православного Різдва Христового починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов'ян здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.