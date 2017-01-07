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28 березня, 20:29 • 37956 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 100542 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 126254 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 132487 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 229294 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 169163 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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28 березня, 11:58 • 189188 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172811 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 164985 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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28 березня, 07:20 • 352281 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

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Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове

Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Усі українські Православні Церкви, Українська Греко-Католицька Церква, більшість українських євангельських християн, а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська Православні Церкви зустрічають Різдво Христове в ніч з 6 січня на 7 січня. Цей день є офіційним державним святом в Україні, повідомляє УНН.

Із православним Різдвом Христовим пов'язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з'явиться на світ.

Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. Цього дня завершується сорокаденний Різдвяний піст. За багатим святковим столом традиційно збирається вся родина. А після православного Різдва Христового починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов'ян здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

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