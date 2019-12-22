Синоптики попередили про густий туман у Києві та області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві та області найближчі дві години (з 0:00 до 2:00 – ред.) і до кінця ночі та вранці 23 грудня спостерігатиметься густий туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це УНН повідомив Укргідрометцентр.
"У найближчі дві години і до кінця ночі та вранці 23 грудня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)".
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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