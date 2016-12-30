Штаб АТО: в районі Попасної бойовики напали на спотережний пункт і зазнали втрат

"У районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Близько 16-ї години противник здійснив напад на спостережний пункт. Напад відбито, ворог поніс втрати та відступив", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО.