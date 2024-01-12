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Що значить бути сталевими: героїня книги "Сталеві" Олена Сосєдка про зміни в бізнесі та благодійності підчас війни

Що значить бути сталевими: героїня книги "Сталеві" Олена Сосєдка про зміни в бізнесі та благодійності підчас війни

Київ • УНН

 • 26898 перегляди

"Сталеві" Вікторії Покатіс висвітлює стійкість та лідерство українських жінок під час війни. Однією з героїнь стала Олена Сосєдка, яка входить о рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fsintech Solutions.

В Україні друком вийшла книга "Сталеві" авторства Вікторії Покатіс. Це продовження книги "Незламні". У ній зібрані історії українських жінок від початку війни, передає УНН.

"У перші дні війни ми побачили не тільки рішучість наших чоловіків йти боронити країну, ми побачили активність і лідерство жінок, які взялись за зброю, почали приганяти авто для військових, розібрались у військовій амуніції та грантах, щоб отримувати міжнародну допомогу для наших незахищених верств населення, дітей, вагітних та лікарень. Ми навіть уже почули признання, що коли жінка знаходиться в підрозділі, він більше оснащений. За два роки війни ініціативи українок не тільки не розпались, вони виросли у національні та міжнародні фонди та громадські проєкти, які зараз вирішують питання реабілітації ветеранів, опікуються дітьми, які через війну залишились без батьків, лікують людей на деокупованих територіях та все ще не полишають дипломатичного фронту. Важливо перелічити всі сфери, якими зараз займаються українки", - йдеться в присвяті.

Авторка книги вказує, що всіх героїнь характеризує декілька спільних рис: вони змогли опанувати свій страх та ухвалити правильні рішення для себе, своєї сім’ї та країни в перші дні війни, вони змогли об’єднатись та об’єднати навколо себе таких же проактивних людей, знайшли свою "нішу", де вони максимально корисні. І це ще не всі якості справжнього жіночого лідерства під час війни наших українок.

"Ми змогли в перші дні вторгнення задокументувати їх суб’єктність під час війни та їх вплив на війну в першій книзі "Незламні"; третій рік війни ми спробували в другій книжці дослідити їх сталість та сталевість, яка дозволяє їм бути такими ж активними та діяти стратегічно", - наголошує авторка.

Однією з героїнь книги "Сталеві" стала Олена Сосєдка, яка входить о рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fsintech Solutions, що створює готові фінтех-рішення та ІТ-продукти для фінансових сервісів.

"Олена – мати шістьох дітей, меценатка та співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій", якою опікується разом із сестрою Юлією з 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення головним напрямком у благодійності, крім допомоги важкохворим дітям, стала підтримка української армії", - йдеться у книзі.

Олена ж розповідає, що в неї а її команди чітко оформилася цінність, яка була і раніше але не сформульована, - "ми заробляємо, щоб віддавати".

"Ще одна нова цінність – вірити у свої сили, бо, якщо пам’ятаєте, починаючи з багатьох західних політиків, нам віщували, що Україну захоплять за 3-4 дні (…) У кожного та кожної зараз гордість за свою країну, військових, командувачів", - розповідає Олена Сосєдка.

У книзі вона ділиться не лише тим, як змінився бізнес чи змістився фокус та обсяги благодійної допомоги, але й власними переживаннями та досвідом адаптації до нових реалій.

"… Вночі лунає повітряна тривога, то просто перевертаюся на інший бік спати далі. Єдине, що взимку в мене є думка, що треба вдягти якусь теплу піжаму, щоб потім не замерзнути, якщо будівля обвалиться. Гадаю, така думка переслідує всіх….", - ділиться Олена Сосєдка.

Також вона поділилася тим, який день за час війни став одним з найтяжчих та що не дає опустити руки.

Окрім Олени Сосєдки героїнями книги стали і інші відомі та успішні жінки, серед яких Ольга Харлан, Юлія Паєвська (Тайра), Ганна Маляр, Марія Тодорчук, Ірина Никорак, Дарія Корнійчук, Олена Малицька, Наталія Лелюх, Наталія Подоба, Ганна Дерев’янко, Тетяна Гончарова, Тетяна Волочай, Ірина Мудра та багато інших.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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