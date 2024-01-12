Что значит быть стальными: героиня книги "Сталеві" Елена Соседка об изменениях в бизнесе и благотворительности во время войны

В Украине вышла книга "Сталеві" авторства Виктории Покатис. Это продолжение книги "Незламні". В ней собраны истории украинских женщин от начала войны, передает УНН.

"В первые дни войны мы увидели не только решимость наших мужчин идти защищать страну, мы увидели активность и лидерство женщин, которые взялись за оружие, начали пригонять авто для военных, разобрались в военной амуниции и грантах, чтобы получать международную помощь для наших незащищенных слоев населения, детей, беременных и больниц. Мы даже уже услышали признание, что когда женщина находится в подразделении, оно больше оснащено. За два года войны инициативы украинок не только не распались, они выросли в национальные и международные фонды и общественные проекты, которые сейчас решают вопросы реабилитации ветеранов, занимаются детьми, которые из-за войны остались без родителей, лечат людей на деоккупированных территориях и все еще не оставляют дипломатического фронта. Важно перечислить все сферы, которыми сейчас занимаются украинки", - говорится в посвящении.

Автор книги указывает, что всех героинь характеризует несколько общих черт: они смогли овладеть своим страхом и принять правильные решения для себя, своей семьи и страны в первые дни войны, они смогли объединиться и объединить вокруг себя таких же проактивных людей, нашли свою "нишу", где они максимально полезны. И это еще не все качества настоящего женского лидерства во время войны наших украинок.

"Мы смогли в первые дни вторжения задокументировать их субъектность во время войны и их влияние на войну в первой книге "Незламні"; третий год войны мы попытались во второй книге исследовать их постоянство и выдержку, которая позволяет им быть такими же активными и действовать стратегически", - отмечает автор.

Одной из героинь книги "Сталеві" стала Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions, создающей готовые финтех-решения и ІТ-продукты для финансовых сервисов.

"Елена - мать шестерых детей, меценатка и соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій", которой занимается вместе с сестрой Юлией с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения главным направлением в благотворительности, кроме помощи тяжелобольным детям, стала поддержка украинской армии", - говорится в книге.

Елена же рассказывает, что у нее и ее команды четко оформилась ценность, которая была и раньше, но не сформулирована, - "мы зарабатываем, чтобы отдавать".

"Еще одна новая ценность - верить в свои силы, потому что, если помните, начиная со многих западных политиков, нам предвещали, что Украину захватят за 3-4 дня (...) У каждого и каждой сейчас гордость за свою страну, военных, командующих", - рассказывает Елена Соседка.

В книге она делится не только тем, как изменился бизнес или сместился фокус и объемы благотворительной помощи, но и собственными переживаниями и опытом адаптации к новым реалиям.

"... Ночью раздается воздушная тревога, то просто переворачиваюсь на другой бок спать дальше. Единственное, что зимой у меня есть мысль, что надо надеть какую-то теплую пижаму, чтобы потом не замерзнуть, если здание обвалится. Думаю, такая мысль преследует всех....", - делится Елена Соседка.

Также она поделилась тем, какой день за время войны стал одним из самых тяжелых и что не дает опустить руки.

Кроме Елены Соседки героинями книги стали и другие известные и успешные женщины, среди которых Ольга Харлан, Юлия Паевская (Тайра), Анна Маляр, Мария Тодорчук, Ирина Никорак, Дарья Корнийчук, Елена Малицкая, Наталья Лелюх, Наталья Подоба, Анна Деревянко, Татьяна Гончарова, Татьяна Волочай, Ирина Мудрая и многие другие.