Саміт "Кримської платформи" перенесли на літо - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міжнародний саміт “Кримська платформа” пройде влітку 2021 року. Про це в матеріалі для ”Дзеркала тижня” повідомив заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України Ігор Жовква, інформує УНН.
“Торік питання Криму було повернуте в міжнародний порядок денний. Це означає, що у 2021 році ми маємо зробити акцент на змістовній праці. Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року”, - зазначив Жовква.
Раніше проведення саміту "Кримської платформи" планувалося на травень 2021 року.
Нагадаємо, минулого року керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчика, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.
Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.
Зазначимо, що 3 грудня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа".
Також у Міністерстві закордонних справ напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи".
Додамо, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Велика Британія підтримала концепцію "Кримської платформи".
Нагадаємо, Кримську платформу обговорили на засіданні Комісії Україна-НАТО.
До того ж, дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що США візьмуть участь у роботі “Кримської платформи”.