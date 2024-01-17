росіяни створюють загони з найманців для відправки в Африку - ГУР
Київ • УНН
За даними української розвідки, Росія формує групи "військових інструкторів" для відправки в африканські країни. Метою є розширення впливу Росії в Африці, причому серед новобранців потенційно можуть бути російські військові резервісти і технічні фахівці.
Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки до країн Африки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними української розвідки, рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема - в тимчасово окупованому Криму.
Зокрема контракти пропонують підписувати військовим запасу армії РФ - спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті.
Переговори щодо формули миру: дипломати Глобального Півдня закликали Україну зважати на "занепокоєння росії"15.01.24, 12:13 • 64036 переглядiв
Доповнення
У ГУР переконані, що метою відправки відповідного контингенту москва вбачає розширення свого впливу в Африці.
Зазначається тако, що угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.
Нагадаємо
Центр національного спротиву з'ясував, що російські загарбники збираються шукати в Африці найманців для війни проти України.
Зокрема, окупанти проводять рекрутинг до для наповнення так званого "Африканського корпусу", який займатиметься підготовкою місцевих найманців для відправки на війну проти України.