россияне создают отряды из наемников для отправки в Африку - ГУР

россия формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки в страны Африки. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Согласно данным украинской разведки, рекрутинг москва проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности - во временно оккупированном Крыму.

В частности контракты предлагают подписывать военным запаса армии рф - специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

Наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти.

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В ГУР убеждены, что целью отправки соответствующего контингента москва видит расширение своего влияния в Африке.

Отмечается также, что соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, соизмеримой денежному обеспечению российских оккупантов, воюющих против Украины.

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что российские захватчики собираются искать в Африке наемников для войны против Украины.

В частности, оккупанты проводят рекрутинг в для наполнения так называемого "Африканского корпуса", который будет заниматься подготовкой местных наемников для отправки на войну против Украины.