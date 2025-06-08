Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО

У неділю, 08 червня ввечері в низці областей зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА, у Києві та області працює протиповітряна оборона (ППО). Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України, Київську обласну військову адміністрацію (КОВА), Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО - повідомили в КОВА о 22:21.

Повітряні сили в неділю ввечері повідомляли про рух ударних БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині, Кіровоградщині, Житомирщині, у Запорізькій області.

О 22:46 тривогу через ударні БпЛА оголосили також у Києві.

О 23:37 КМВА повідомила про роботу ППО в Києві та можливі нові цілі.

"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Ворожа атака триває", - йдеться у дописі КМВА.

Ворожі дрони курсом на Київ, може бути гучно - керівник МВА