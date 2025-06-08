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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, в Киеве и области работает ПВО

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Вечером 8 июня зафиксировано движение вражеских ударных БПЛА во многих областях. В Киеве и области активно работает ПВО, жителей призывают к укрытиям.

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, в Киеве и области работает ПВО

В воскресенье, 08 июня вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Киевскую областную военную администрацию (КОВА), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО

- сообщили в КОВА в 22:21.

Воздушные силы в воскресенье вечером сообщали о движении ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, Кировоградской, Житомирской, в Запорожской области.

В 22:46 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киеве. 

В 23:37 КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве и возможных новых целях.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", - говорится в заметке КГВА.

Вражеские дроны курсом на Киев, может быть громко - руководитель КГВА08.06.2025, 22:04 • 4978 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Донецкая область
Житомирская область
Сумская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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