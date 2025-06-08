Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, в Киеве и области работает ПВО

В воскресенье, 08 июня вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Киевскую областную военную администрацию (КОВА), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО - сообщили в КОВА в 22:21.

Воздушные силы в воскресенье вечером сообщали о движении ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, Кировоградской, Житомирской, в Запорожской области.

В 22:46 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киеве.

В 23:37 КГВА сообщила о работе ПВО в Киеве и возможных новых целях.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", - говорится в заметке КГВА.

Вражеские дроны курсом на Киев, может быть громко - руководитель КГВА