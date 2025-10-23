росія відкладає ремонти по всій країні через брак коштів: фінанси йдуть на війну
Київ • УНН
В регіонах росії масово відкладають ремонти інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи та інтернет-мережі. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що причиною є перенаправлення державних коштів на фінансування війни проти України.
Деталі
Зазначається, що у різних регіонах росії масово переносять строки ремонтів інфраструктурних об’єктів – від доріг до інтернет-кабелів та освітніх закладів.
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що причиною затримок офіційно називають нестачу фінансування, проблеми з постачанням матеріалів та техніки.
Реальна причина – перенаправлення державних коштів на продовження війни проти України
Так, на Камчатці відклали до 2026 року ремонт підводного інтернет-кабелю, через що мешканці регіону ризикують залишитися без швидкісного зв’язку. Аналогічна ситуація спостерігається й у транспортній сфері: реконструкцію однієї з найаварійніших трас Ростовської області "Новочеркаськ – Каменоломні" перенесли аж на 2027 рік.
У Бійську та під Уфою також зірвано плани ремонтів доріг через "нестачу обладнання" та "високе навантаження техніки". У Калузі через обмежене фінансування відклали реконструкцію двох центральних вулиць, а в Кургані ремонт вулиць взагалі перенесли на невизначений термін.
Не оминули скорочення фінансування й соціальну сферу. У Бєлгороді ремонт дитячої музичної школи № 1 перенесли на 2026 рік, хоча роботи планували розпочати ще цьогоріч. Це викликало обурення серед місцевих жителів, адже заклад потребує оновлення вже кілька років.
Нагадаємо
Більшість регіонів росії до вересня вичерпали фінансові резерви, а шість суб'єктів федерації мають на рахунках менше одного відсотка річного бюджету. Сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс до 724,8 млрд рублів, а доходи впали у 26 регіонах.
