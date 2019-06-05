Роботою Верховної Ради не задоволені 90% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Роботою Верховної Ради України не задоволені 90% українців. Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
"Діяльністю п’ятого президента України Порошенка задоволені 16% опитаних, більше 80% - не задоволені. Діяльністю глави Уряду Володимира Гройсмана задоволені 19%, незадоволені - 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені понад 90% опитаних", - йдеться у повідомленні.
За даними опитування, діяльністю Президента України Володимира Зеленського задоволені половина опитаних, тільки 11% - протилежної думки. При цьому 39% ще не змогли оцінити роботу новообраного Глави держави.
Зазначається, що абсолютна більшість (88%) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації, щоб не було гірше, 5% - за повернення в минуле.
Крім того, згідно з опитуванням, 34% опитаних заявили, що Україна рухається в правильному напрямку, 37% - протилежної думки, ще 29% - не визначились.
Довідка. Опитування проводилося 29 травня-3 червня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування — населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,2%.
Як повідомляв УНН, понад 70% українців підтримують розпуск ВР і проведення виборів.