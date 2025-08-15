рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" і 97 дронами: знешкоджено 63 безпілотники
Київ • УНН
Вночі 15 серпня ворог атакував Україну ракетами та 97 ударними БпЛА. Сили оборони збили 63 безпілотники, зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 97 безпілотників, знешкоджено 63 дрони, зафіксовано влучання ракет та 34 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами - Харківщину та Чернігівщину
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях
