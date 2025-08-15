рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" і 97 дронами: знешкоджено 63 безпілотники

$41.510.09
04:50 • 5920 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 15434 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 7550 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 70856 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 90465 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 56751 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 57125 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 60760 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 172114 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 90837 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін 14 серпня, 19:55 • 31350 перегляди
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування 14 серпня, 23:18 • 12027 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів 02:24 • 23925 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти 02:40 • 8566 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C 03:23 • 7684 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 70798 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час 14 серпня, 14:23 • 118658 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 90394 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня 14 серпня, 13:14 • 58969 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі 14 серпня, 12:29 • 65022 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Крим
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей" 14 серпня, 14:12 • 37051 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів 14 серпня, 09:44 • 123569 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів 13 серпня, 14:38 • 75586 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 13 серпня, 12:40 • 94650 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39 • 145443 перегляди
рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" і 97 дронами: знешкоджено 63 безпілотники

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Вночі 15 серпня ворог атакував Україну ракетами та 97 ударними БпЛА. Сили оборони збили 63 безпілотники, зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА.

рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" і 97 дронами: знешкоджено 63 безпілотники

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 97 безпілотників, знешкоджено 63 дрони, зафіксовано влучання ракет та 34 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами - Харківщину та Чернігівщину

- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях

- вказали у ПС ЗСУ.

На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу15.08.25, 08:27 • 444 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Брянська область
Курськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Чернігівська область
Збройні сили України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)