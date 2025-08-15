рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" і 97 дронами: знешкоджено 63 безпілотники

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 97 безпілотників, знешкоджено 63 дрони, зафіксовано влучання ракет та 34 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях