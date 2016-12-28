Р.Ердоган звинуватив США у підтримці "терористів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 27 грудня, звинуватив коаліцію під проводом США, яка веде боротьбу проти терористичного угруповання “Ісламська держава”, у недотриманні обіцянок та підтримці “терористів”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Сили коаліції, на жаль, на даний момент не дотримуються того, що обіцяли”, — сказав Р.Ердоган на прес-конференції в Анкарі.
За його словами, коаліція надає підтримку як загонам “ІД”, так і курдським “Загонам народної самооборони”, що вважаються збройним крилом сирійської курдської партії “Демократичний союз”.
“Вони звинувачували нас в підтримці ІД. А ось тепер вони підтримують терористичні угруповання, в тому числі й ІД, YPG та PYD. Тут сумнівів немає. У нас є достатньо підтверджених доказів — фотографій та відеозаписів”, — запевнив Р.Ердоган.