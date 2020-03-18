Протидія коронавірусу: Кабмін затвердив введення НС на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області, очікується термінове рішення про впровадження НС на території міста Києва від КМДА. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Встановити режим надзвичайної ситуації в Київській області. Голові КОДА забезпечити координацію заходів запобіганню поширенню на території країни загостренню хвороби COVID-19. Надавати МОЗ щоденну інформацію про стан виконання заходів щодо забезпечення запобіганню поширенню хвороби на території Київський області хвороби COVID-19”, — сказав голова МВС Арсен Аваков.
Очільник МВС додав, що також очікує термінове рішення про впровадження НС на території міста Києва від КМДА: “У місті Києві такого рішення ще немає, але сподіваюся, сьогодні-завтра ми повернемося до цього питання”.
Нагадамо, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації.