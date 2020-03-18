Пандемія коронавірусу: у Київській області введено режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації, у регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації, пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської ОДА.
Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як “Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня” та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.
Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.
“В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації. — Першочергово — таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: