Пандемия коронавируса: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102378 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105257 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106065 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115026 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101274 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105636 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106718 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131625 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Пандемия коронавируса: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Пандемия коронавируса: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Киев  •  УНН

 • 25107 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Заседание прошло под председательством Василия Володина, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.

Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как “Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня” и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации.

Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили Олега Торкунова, заместителя председателя КОГА. Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения КОГА.

“В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры, — сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации. — В первую очередь — таких, касающиеся поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие”.

Украинские Национальные Новости

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