Пандемия коронавируса: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Заседание прошло под председательством Василия Володина, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА.
Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как “Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня” и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации.
Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили Олега Торкунова, заместителя председателя КОГА. Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения КОГА.
“В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры, — сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации. — В первую очередь — таких, касающиеся поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА. По телефону: