Пропозиції щодо проведення позачергової сесії до Ради не надходили - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. До Верховної Ради наразі не надходили пропозиції про проведення позачергової сесії. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
На питання, коли збереться парламент на позачергову сесію для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС, Разумков відповів:
"Станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій або груп, народних депутатів або Президента України про скликання позачергової сесії".
За словами Разумкова, голова парламенту може скликати позачергову сесію за ініціативою або глави держави, або 150 нардепів.
"Якщо будуть такі ініціативи, ми говорили про це й раніше, Верховна Рада готова працювати, готова працювати і в режимі позачергових сесій", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Разумков вважає, що закон про опозицію потрібно ухвалити восени.