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Разумков вважає, що закон про опозицію потрібно ухвалити восени

Разумков вважає, що закон про опозицію потрібно ухвалити восени

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що закон про парламентську опозицію має бути ухвалений наступної сесії, можливо, восени. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Я впевнений, що він повинен бути прийнятий. Станом на сьогодні створена робоча група, вона напрацьовує базові речі. Це буде закон про парламентську опозицію,.. і я розумію, що якісно його підготувати й швидко прийняти буде дуже важко. Ми наразі розробляємо законопроект про парламентську опозицію... Я вважаю, що було б правильно наступної сесії, можливо, восени, якщо все буде добре, ухвалити цей законопроект, тому що це питання існує вже багато років”, — сказав Разумков.

За його словами, свого часу питання про опозицію кудись зникло з Регламенту Верховної Ради України.

“Був окремий розділ, а сьогодні його немає. І я думаю, що це потрібно унормувати. Я впевнений, що представники більшості (монобільшості — ред.) вважають, що такий закон повинен бути”, — розповів Разумков.

Нагадаємо, у ВР почали роботу над законопроектом про опозицію.

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