Разумков считает, что закон об оппозиции нужно принять осенью

"Я уверен, что он должен быть принят. На сегодня создана рабочая группа, она нарабатывает базовые вещи. Это будет закон о парламентской оппозиции,.. и я понимаю, что качественно его подготовить и быстро принять будет очень трудно. Мы сейчас разрабатываем законопроект о парламентской оппозиции... Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии, возможно, осенью, если все будет хорошо, принять этот законопроект, потому что этот вопрос существует уже много лет", - сказал Разумков.

По его словам, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из Регламента Верховной Рады Украины.

"Был отдельный раздел, а сегодня его нет. И я думаю, что это нужно унормировать. Я уверен, что представители большинства (монобольшинства - ред.) считают, что такой закон должен быть", - рассказал Разумков.

Напомним, в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции.



