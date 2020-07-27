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Припинення вогню на Донбасі: з'явилася реакція НАТО

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Північноатлантичний Альянс вітає домовленості, досягнуті у Тристоронній контактній групі щодо припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в заяві офіційного представника НАТО, яке є в розпорядженні УНН.

"Ми вітаємо домовленість у Тристоронній контактній групі про додаткові заходи щодо зміцнення припинення вогню на сході України", - йдеться в заяві.

В Альянсі наголосили, що тільки "надійне припинення вогню захистить цивільне населення від більшої шкоди та дозволить повністю виконати Мінські угоди".

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Водночас, сьогодні стало відомо, що російсько-окупаційні війська за станом на 15:00 як мінімум тричі з початку доби порушили режим припинення вогню.

У НАТО інформацію про порушення припинення вогню ніяк не коментували.

Українські Національні Новини

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