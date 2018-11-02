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Принц Гаррі зробив фото вагітної Меган Маркл у Новій Зеландії

Принц Гаррі зробив фото вагітної Меган Маркл у Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Королівська сім'я опублікувала світлину вагітної герцогині Сассекської Меган Маркл в давньому новозеландському лісі, яку зробив принц Гаррі, передає УНН.

Принц Гаррі і його вагітна дружина Меган Маркл протягом 16 днів перебували у турі країнами Океанії. Наприкінці подорожі Кенсінгтонський палац опублікував фотографію Меган Маркл у стародавньому лісу в Новій Зеландії. Світлину зробив її чоловік, принц Гаррі.

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“Дякуємо, Нова Зеландіє за чудові тижні нашого туру! Було приємно зустріти стільки чудових і доброзичливих новозеландців. Австралія, Фіджі, Тонга і Нова Зеландія — ми їдемо з відчуттям і розумінням того, якою важливою є кожна людина...”, — йдеться в описі фото.

Як повідомляв УНН, 15 жовтня офіційно стало відомо, що герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна й народить наступної весни.

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