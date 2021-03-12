Президент України призначив представника у Всесвітній туристичній організації

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“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом”, — йдеться в указі від 12 березня.

Цю посаду він буде займати за сумісництвом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.