Президент України призначив представника у Всесвітній туристичній організації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповідним указом призначив Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) Сергія Погорельцева. Про це пише УНН з посиланням н сайт ОП.
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“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом”, — йдеться в указі від 12 березня.
Цю посаду він буде займати за сумісництвом.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.