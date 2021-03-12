Президент Украины назначил представителя во Всемирной туристической организации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский соответствующим указом назначил Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) Сергея Погорельцева. Об этом пишет УНН со ссылкой н сайт ОП.
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“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству”, — говорится в указе от 12 марта.
Эту должность он будет занимать по совместительству.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.