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Президент Польщі дорікнув Порошенку через цвинтар орлят

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда обговорив питання про знесення кам’яних скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові з Президентом України Петром Порошенко, але не отримав жодної реакції. Про це він заявив у четвер, виступаючи на польському телеканалі, передає УНН з посиланням на Polskie Radio.

"Я попросив Президента України Петра Порошенка втрутитись у питання щодо цвинтаря орлят на Львівщині та інші питання", - сказав у четвер польський президент.

Він додав, що це складні справи, пов'язані з політичними проблемами в Україні.

Дуда, відповідаючи на питання про польсько-українські відносини, назвав питання цвинтаря орлят "дуже складною темою".

"Я багато разів ставив ці запитання, тому що їх багато, Президентові України Петру Порошенку. Я розмовляв з ним і попросив його втрутитися у ці питання. На жаль, як ви бачите, таких втручань немає", - зазначив Дуда.

Він також зазначив, що влада Львівщини має політичні погляди, відмінні від президентських, тому існує проблема у порозумінні.

Нагадаємо, нещодавно депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.

В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України.

У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що питання щодо знесення скульптур левів на цвинтарі орлят у Львові залишається у відповідальності міської ради.

Українські Національні Новини

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