Президент Польши упрекнул Порошенко из-за кладбища орлят

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда обсудил вопрос о сносе каменных скульптур львов на кладбище орлят во Львове с Президентом Украины Петром Порошенко, но не получил никакой реакции. Об этом он заявил в четверг, выступая на польском телеканале, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.