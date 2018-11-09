Президент Польши упрекнул Порошенко из-за кладбища орлят
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда обсудил вопрос о сносе каменных скульптур львов на кладбище орлят во Львове с Президентом Украины Петром Порошенко, но не получил никакой реакции. Об этом он заявил в четверг, выступая на польском телеканале, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
"Я попросил Президента Украины Петра Порошенко вмешаться в вопрос о кладбище орлят во Львовской области и другие вопросы", - сказал в четверг польский президент.
Он добавил, что это сложные дела, связанные с политическими проблемами в Украине.
Дуда, отвечая на вопрос о польско-украинских отношениях, назвал вопрос кладбища орлят "очень сложной темой".
"Я много раз задавал эти вопросы, потому что их много, Президенту Украины Петру Порошенко. Я разговаривал с ним и попросил его вмешаться в эти вопросы. К сожалению, как вы видите, таких вмешательств нет", - отметил Дуда.
Он также отметил, что власти Львовской области имеют политические взгляды, отличные от президентских, поэтому существует проблема во взаимопонимании.
Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковское кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины.
В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур львов на кладбище орлят во Львове.
Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что вопрос о сносе скульптур львов на кладбище орлят во Львове остается в ответственности городского совета.