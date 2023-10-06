Президент Литви - колегам у ЄС: Україну треба підтримувати, а розширення не має бути заручником інституційних проблем

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У своєму зверненні до європейських лідерів Науседа наголосив, що підтримка України має залишатися на першому місці в списку пріоритетів ЄС, адже перемога України – це шлях до миру та стабільності в Європі. Він зазначив, що настав час знайти правові рішення щодо використання заморожених російських коштів на відновлення України, а також посилити санкції проти росії та білорусі.

«Наша оперативна та ефективна військова підтримка України є найпрямішим шляхом до перемоги та миру. У співпраці з нашими трансатлантичними партнерами ми маємо дати українцям усе необхідне для боротьби з агресором. Щоб допомогти Україні, ми самі маємо бути сильними, і наша оборонна промисловість має працювати на повну», – зазначив президент Литви.

Литовський лідер також підкреслив важливість розширення ЄС.

«Розширення ЄС – це можливість об'єднати континент. Воно не повинне ставати заручником інституційних питань. Враховуючи геополітичну важливість процесу розширення ЄС, нам спочатку потрібно ухвалити рішення щодо розширення ЄС, а вже потім говорити про інституційні реформи. Україна, Молдова та інші країни мають досягти прогресу у впровадженні реформ і рекомендацій Єврокомісії. Нам потрібно належним чином оцінити цей прогрес і ухвалити рішення щодо відкриття переговорів пізніше цього року», – сказав Науседа.

Нагадаємо

Голова Євроради Мішель у Гранаді заявив, що ЄС має "готуватися" до розширення.