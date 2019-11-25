Пожежа сталася у столичному салоні краси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пожежа сталася в одному із салонів краси столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.
Повідомлення про пожежу, яка виникла у 4-поверховій будівлі по вулиці Петлюри (Комінтерній), 7/9, що у Шевченківському районі столиці, рятувальники отримали 25 листопада о 7:01.
На місці вогнеборці встановили, що займання виникло на 1-му поверсі в салоні краси й супроводжувалось сильним задимленням.
О 7:46 рятувальники локалізували пожежу та о 7:50 – ліквідували на площі 15 кв. м.
На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 рятувальників.
Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, пожежа у будинку по вулиці Петлюри, 7/9, вплинула на рух автобусів №114.