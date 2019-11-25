Пожежа вплинула на рух автобусів №114 у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Через пожежу у будинку на вулиці Петлюри сталася затримка із рухом автобусів №114 у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київпастрансу.
"Затримується рух автобусів №114, у будинку по вулиці Петлюри, 7/9, виникла пожежа", - вказали у підприємстві.
Як зазначається, автобуси курсують маршрутом бульвар Шевченка - вулиця Назарівська - вулиця Толстого - вулиця Саксаганського - вулиця Петлюри.
Нагадаємо, 20 листопада ДТП заблокувала рух тролейбусів на Великій Васильківській у Києві.