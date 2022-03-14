Потреба України у зовнішньому фінансуванні через вторгнення Росії становитиме 4,8 млрд доларів - МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд передбачає, що Україні буде потрібно близько 4,8 млрд доларів зовнішнього фінансування в 2022 році. Про це сказано в матеріалах МВФ, підготовлених в рамках процесу екстреного фінансування України на 1,4 млрд доларів США, пише УНН.
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"Відповідно до базового штатного прогнозу, валові потреби в зовнішньому фінансуванні складуть 4,8 млрд доларів США і, як очікується, будуть покриті за рахунок офіційного фінансування Фонду, а також Світового банку, Європейського Союзу, інших МФО, двосторонніх партнерів по Великій сімці і ряду інших", - вважають у фонді.
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Також за оцінкою МВФ, підвищена інфляція, ймовірно, збережеться довше, ніж очікувалося раніше. Рівні з однозначним числом вірогідні тільки в 2023 році, а цільовий рівень в 5% — в 2025 році.
Первинний дефіцит бюджету буде збільшуватися, вважають фахівці. Доходи скоротяться, оскільки конфлікт чинить тиск на доходи як фізичних осіб, так і підприємств, в той час як потреби у витратах великі, особливо на заробітну плату і припаси для військових, які не можуть бути повністю компенсовані за рахунок зміни пріоритетів бюджетних асигнувань. В результаті, за оцінками, первинний дефіцит збільшиться на два процентних пункти ВВП до 3,1 відсотка. Базовий сценарій передбачає, що після конфлікту відбудеться швидке відновлення доходів на тлі реконструкції і негайного скорочення військових витрат, але ці припущення залежать від тривалості і глибини конфлікту.
Нагадаємо
Як стало відомо минулого тижня, Міжнародний валютний фонд розглядає питання про виділення Україні 1,4 мільярда доларів в якості допомоги.