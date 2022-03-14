Потребность Украины во внешнем финансировании из-за вторжения России составит 4,8 млрд доларов - МВФ

Цитата

"В соответствии с базовым штатным прогнозом, валовые потребности во внешнем финансировании составят 4,8 млрд долларов США и, как ожидается, будут покрыты за счет официального финансирования Фонда, а также Всемирного банка, Европейского Союза, других МФО, двусторонних партнеров по Большой семерке и ряда других", - считают в фонде.

Детали

Также по оценке МВФ, повышенная инфляция, вероятно, сохранится дольше, чем ожидалось ранее. Уровни с однозначным числом вероятны только в 2023 году, а целевой уровень в 5% — в 2025 году.

Первичный дефицит бюджета будет увеличиваться, считают специалисты. Доходы сократятся, поскольку конфликт оказывает давление на доходы как физических лиц, так и предприятий, в то время как потребности в расходах велики, особенно на заработную плату и припасы для военных, которые не могут быть полностью компенсированы за счет изменения приоритетов бюджетных ассигнований. В результате, по оценкам, первичный дефицит увеличится на два процентных пункта ВВП до 3,1 процента. Базовый сценарий предполагает, что после конфликта произойдет быстрое восстановление доходов на фоне реконструкции и немедленного сокращения военных расходов, но эти предположения зависят от продолжительности и глубины конфликта.

Напомним

Как стало известно на прошлой неделе, Международный валютный фонд рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов в качестве помощи.