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Потребность Украины во внешнем финансировании из-за вторжения России составит 4,8 млрд доларов - МВФ

Потребность Украины во внешнем финансировании из-за вторжения России составит 4,8 млрд доларов - МВФ

Киев • УНН

 • 61812 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Международный валютный фонд предполагает, что Украине потребуется около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования в 2022 году. Об этом сказано в материалах МВФ, подготовленных в рамках процесса экстренного финансирования Украины на 1,4 млрд долларов США, пишет УНН.

Цитата

"В соответствии с базовым штатным прогнозом, валовые потребности во внешнем финансировании составят 4,8 млрд долларов США и, как ожидается, будут покрыты за счет официального финансирования Фонда, а также Всемирного банка, Европейского Союза, других МФО, двусторонних партнеров по Большой семерке и ряда других", - считают в фонде.

Детали

Также по оценке МВФ, повышенная инфляция, вероятно, сохранится дольше, чем ожидалось ранее. Уровни с однозначным числом вероятны только в 2023 году, а целевой уровень в 5% — в 2025 году.

Первичный дефицит бюджета будет увеличиваться, считают специалисты. Доходы сократятся, поскольку конфликт оказывает давление на доходы как физических лиц, так и предприятий, в то время как потребности в расходах велики, особенно на заработную плату и припасы для военных, которые не могут быть полностью компенсированы за счет изменения приоритетов бюджетных ассигнований. В результате, по оценкам, первичный дефицит увеличится на два процентных пункта ВВП до 3,1 процента. Базовый сценарий предполагает, что после конфликта произойдет быстрое восстановление доходов на фоне реконструкции и немедленного сокращения военных расходов, но эти предположения зависят от продолжительности и глубины конфликта.

Напомним

Как стало известно на прошлой неделе, Международный валютный фонд рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов в качестве помощи.

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