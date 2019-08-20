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Помер датський мільярдер та засновник мережі Jysk Ларс Ларсен

Помер датський мільярдер та засновник мережі Jysk Ларс Ларсен

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Один з найбагатших людей Данії, мільярдер Ларс Ларсен пішов з життя у віці 71 року. Про це повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.

За даними видання, Ларсен помер в понеділок у своєму будинку в Сількеборзі на заході країни.

Ларсен був засновником меблевого ритейлера Jysk. В даний час в мережу Jysk входять понад 2,6 тис. магазинів в 50 країнах. У червні цього року Ларсен покинув пост голови ради директорів Jysk через діагностованого раку печінки. Правління компанії очолив його син.

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У поточному році журнал Forbes оцінював статки Ларсена в 4,4 млрд доларів. У списку найбагатших людей Данії він займав сьоме місце. У світовому рейтингу видання мільярдер знаходився на 424-му місці.

Нагадаємо, у США наклав на себе руки обвинувачений у секс-торгівлі мільярдер Епштейн.

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