Умер датский миллиардер и основатель сети Jysk Ларс Ларсен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
По данным издания, Ларсен умер в понедельник в своем доме в Силькеборге на западе страны.
Ларсен был основателем мебельного ритейлера Jysk. В настоящее время в сеть Jysk входят более 2,6 тыс. магазинов в 50 странах. В июне этого года Ларсен покинул пост председателя совета директоров Jysk через диагностированного рака печени. Правление компании возглавил его сын.
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В текущем году журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в 4,4 млрд долларов. В списке самых богатых людей Дании он занимал седьмое место. В мировом рейтинге издания миллиардер находился на 424-м месте.
Напомним, в США покончил с собой обвиняемый в секс-торговли миллиардер Эпштейн.