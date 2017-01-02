Полтавська обласна дитяча лікарня придбала реанімобіль для неонатальної бригади

“Немовля з вадами можна транспортувати від полового відділення, через всю лікарню в авто, де дитинку підключають до бортової системи і можна везти дитину на будь-яку відстань. Обладнання унікальне, апарат штучної вентиляції легень виробництва США. На цьому авто можна транспортувати дитину з будь-якого місця із тими ж вадами серця, недоношених діток. При чому обладнання автоматично підлаштовується під малюка”, — коментує головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи та медичної допомоги матерям і дітям Ігор Перогов.

Окрім того, у дитячій лікарні цього року розпочали реконструкцію та переобладнання реанімаційного відділення з блоком для новонароджених. Вартість будівельних робіт — 9,5 млн грн, вартість закупленого обладнання — 6,6 млн.

У планах лікарні на 2017 рік, завершити реконструкцію реанімаційного відділення. Зокрема, збудувати кисневу станцію та реконструювати лабораторію реанімації. Ціна питання — 9,6 млн грн.