Полтавская областная детская больница приобрела реанимобиль для неонатальной бригады
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В Полтавской областной детской больнице новое приобретение - реанимационный автомобиль для неонатальной бригады. Автомобиль оснащен транспортной системой с инкубатором, мониторинговой аппаратурой, современным аппаратом искусственной вентиляции легких. Его стоимость - 3,3 млн грн, передает УНН-Центр со ссылкой на Полтавскую ОГА.
"Младенца с недостатками можно транспортировать от полового отделения, через всю больницу в авто, где ребенка подключают к бортовой системе и можно везти ребенка на любое расстояние. Оборудование уникальное, аппарат искусственной вентиляции легких производства США. На этом авто можно транспортировать ребенка из любого места с теми же пороками сердца, недоношенных детей. Причем оборудование автоматически подстраивается под малыша ", - комментирует главный специалист отдела финансово-экономической работы и медицинской помощи матерям и детям Игорь Перогов.
Кроме того, в детской больнице в этом году начали реконструкцию и переоборудование реанимационного отделения с блоком для новорожденных. Стоимость строительных работ - 9,5 млн грн, стоимость закупленного оборудования - 6,6 млн.
В планах больницы на 2017 год, завершить реконструкцию реанимационного отделения. В частности, построить кислородную станцию и реконструировать лабораторию реанимации. Цена вопроса - 9,6 млн грн.