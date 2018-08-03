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Поліція знайшла зброю і боєприпаси в машині біля Конгресу США

Поліція знайшла зброю і боєприпаси в машині біля Конгресу США

Київ • УНН

 • 9712 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У припаркованому поруч з Конгресом США у Вашингтоні автомобілі виявили вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейські затримали власника машини, повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника поліції, передає УНН.

Інцидент стався близько 9:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Як розповіла представник поліції Капітолію Єва Малекі, на даний момент немає доказів, які б свідчили про плани затриманого здійснити теракт.

Вона додала, що власник автомобіля прийшов на парковку, коли біля машини вже знаходилися співробітники поліції. Він погодився на проведення обшуку, в результаті якого були знайдені “зброя, боєприпаси та інші предмети”. Представник поліції не уточнила, про яку кількість зброї йдеться.

До інциденту залучалися співробітники Секретної служби США і кінологи. Як повідомляє The Washington Post, водій автомобіля — 23-річний Роберт Комбс. Йому пред’явлено звинувачення у володінні незареєстрованою зброєю і боєприпасами, а також в їх перевезенні між штатами.

Як повідомляв УНН, оголошена на базі ВПС США в штаті Огайо тривога скасована.

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