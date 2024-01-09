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Побоюються обстрілів: в Севастополі окупанти заклали мішками з піском мобільну електростанцію

Побоюються обстрілів: в Севастополі окупанти заклали мішками з піском мобільну електростанцію

Київ • УНН

 • 33162 перегляди

У Севастополі мішки з піском захищають непрацюючу мобільну електростанцію від можливих обстрілів. Електростанція потужністю 129,3 МВт працює на дизельному паливі.

В Севастополі окупанти обклали мішками з піском мобільну електростанцію - побоюються обстрілів, передає УНН із посиланням на Кримський вітер.

"Установки мобільної газотурбінної електростанції в Севастополі, що не використовуються, обклали мішками з піском, побоюючись обстрілів", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, мобільну електростанцію привезли до Севастополя під час блекауту та запущено наприкінці грудня 2015 року. Встановлена електрична потужність станції – 129,3 МВт. Обладнання станції включає шість газотурбінних установок, що працюють на дизельному паливі.

В окупованому Криму в районі Армянська помічено комплекс РЕБ08.01.24, 17:00 • 25410 переглядiв

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