Побоюються обстрілів: в Севастополі окупанти заклали мішками з піском мобільну електростанцію

В Севастополі окупанти обклали мішками з піском мобільну електростанцію - побоюються обстрілів, передає УНН із посиланням на Кримський вітер.

"Установки мобільної газотурбінної електростанції в Севастополі, що не використовуються, обклали мішками з піском, побоюючись обстрілів", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, мобільну електростанцію привезли до Севастополя під час блекауту та запущено наприкінці грудня 2015 року. Встановлена електрична потужність станції – 129,3 МВт. Обладнання станції включає шість газотурбінних установок, що працюють на дизельному паливі.

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