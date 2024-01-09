Побоюються обстрілів: в Севастополі окупанти заклали мішками з піском мобільну електростанцію
Київ • УНН
У Севастополі мішки з піском захищають непрацюючу мобільну електростанцію від можливих обстрілів. Електростанція потужністю 129,3 МВт працює на дизельному паливі.
В Севастополі окупанти обклали мішками з піском мобільну електростанцію - побоюються обстрілів, передає УНН із посиланням на Кримський вітер.
"Установки мобільної газотурбінної електростанції в Севастополі, що не використовуються, обклали мішками з піском, побоюючись обстрілів", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, мобільну електростанцію привезли до Севастополя під час блекауту та запущено наприкінці грудня 2015 року. Встановлена електрична потужність станції – 129,3 МВт. Обладнання станції включає шість газотурбінних установок, що працюють на дизельному паливі.
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